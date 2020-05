© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un appello al Legislatore e ai magistrati affinchè il lavoro degli operatori delle forze di polizia possa essere gratificato e non oggetto di demotivazione. Una lunga nota quella redatta dal carabiniere reatino, Gianluca Mancini, segretario regionale Lazio del Nuovo Sindacato Carabinieri con lo scopo di svegliare le coscienze nel nome di una giustizia migliore.«Lavoriamo giorni interi, turni di servizio in strada per poi vedere chi ha commesso reati a spasso dopo poche ore, giorni o mesi perchè lo prevede la legge o perchè si usufruisce di benefici di legge. E’ il momento delle riforme, di cambiare questi benefici».Un appello che si estende anche alla magistratura: «Ultimamente si assiste a giudici che si identificano in correnti politiche quando invece un giudice deve essere terzo e imparziale. Le idee politiche si esprimono in cabina elettorale».Anche sulle sentenze si focalizza l'intervento del segretario Mancini: «Sputare su una divisa (in riferimento ad episodi di cronaca) viene considerato fatto di lieve entità. Oppure non è concepibile condannare al risarcimento danni un carabiniere che nell'adempimento del proprio dovere causa lesioni ammanettando un soggetto che si dimenava per darsi alla fuga. Voglio ricordare che tali condotte non andranno a disincentivare la commissione di reati. Magistratura e parlamentari sono chiamati a garantire la giustizia con riforme serie»