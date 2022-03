Carabinieri, Giuliano Bastioni lascia l'Arma: il saluto dei colleghi nell'ultimo giorno di servizio

RIETI - I Carabinieri della Compagnia di Cittaducale salutano l'appuntato scelto qualifica speciale Giuliano Bastioni che lascia il servizio attivo nell’Arma.

Classe 1962, di origini umbre, arruolato nel 1984, dal 2000 nella provincia di Rieti e come ultimo reparto l’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cittaducale. In occasione del saluto il Capitano Marco Mascolo gli ha consegnato una pergamena con la quale il Comandante Provinciale Colonello Bruno Bellini ha espresso riconoscenza per il servizio reso ed i risultati conseguiti. All’appuntato Bastioni, esempio di correttezza, professionalità e affidabilità, i più sinceri auguri da parte di tutti i Carabinieri del Comando Provinciale di Rieti.