RIETI - I carabinieri della stazione di Rieti, a conclusione di rapida attività investigativa, hanno denunciato in stato di liberta due cittadine rumene di etnia rom - la 24enne B.I.C. e la 33enne A.M. entrambe pregiudicate e domiciliate presso il campo nomadi di Villa Bonelli a Roma - \per furto aggravato in concorso ed inosservanza degli obblighi derivanti dall’applicazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio.



L’indagine partiva a seguito della denuncia di furto di una collana girocollo sporta da un pensionato reatino, il quale asseriva che poco prima due donne, dopo averlo avvicinato e rabbonito con gesti affettuosi (utilizzo della tecnica dell’abbraccio) gli sfilavano dal collo la collana.



Attuate immediate ricerche delle due responsabili, una pattuglia della stazione individuava le predette nei pressi della stazione ferroviaria di Rieti. Le due donne venivano riconosciute dal denunciante quali autrici del furto. Queste ultime risultavano gravate anche dalla misura di prevenzione del foglio di via abbligatorio emesso dal questore di Rieti. La perquisizione personale delle due donne non consentiva di recuperare la refurtiva.

