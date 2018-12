© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Controlli sul settore zootecnico: i carabinieri forestali durante il controllo in un’azienda ad indirizzo zootecnico hanno rinvenuto alcuni suini morti e altri in stato di malnutrizione. Scatta la denuncia a carico del titolare.In questi giorni i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Roccasinibalda durante un controllo del territorio posto in essere in agro del Comune di Concerviano, si portavano presso un’Azienda agricola per volgere delle verifiche relative al settore zootecnico. I militari trovavano all’interno di un recinto realizzato con pali e rete metallica le carcasse di alcuni suini di colore nero verosimilmente morti da giorni, ed altri suini in evidente stato di denutrizione tanto da indurli a cibarsi delle carogne dei propri simili. Stante la situazione veniva richiesto l’intervento sul posto del Servizio veterinario della Azienda Sanitaria Locale per gli adempimenti di competenza anche connessi alla profilassi per lo smaltimento dei suini morti. Inoltre venivano date precise prescrizioni sulla necessità di nutrizione dei suinidi superstiti con alimenti idonei e, stante la riscontrata promiscuità con degli equidi, veniva disposto che quest’ultimi venissero spostati in un altro recinto.In considerazione di quanto accertato i Carabinieri della Specialità Forestale provvedevano a deferire alla Procura della Repubblica di Rieti l’imprenditore agricolo titolare dell’Azienda ipotizzando il reato di maltrattamento agli animali.I controlli nel settore del benessere animale sia nel settore zootecnico e per quanto riguarda quelli di affezione rientrano tra i target dei Carabinieri della Specialità Forestale.