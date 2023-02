L’albero solidale, i carabinieri forestali a scuola per la tutela dell'avifauna urbana

RIETI - Con l’arrivo del freddo invernale, la Scuola Forestale Carabinieri di Cittaducale ha organizzato degli incontri con gli alunni di alcune Scuole primarie della provincia di Rieti che hanno aderito al progetto “L’albero solidale”.

Per l’occasione, gli studenti hanno realizzato insieme all’App.Sc. Q. S. Silvia Moronti e all’App. Sc. Q.S. Elena Bonanno dell’Ufficio Divulgazione Naturalistica coordinato dal Cap. Luigi Melfi, delle speciali “palline di semi”.

A tal fine, sono state utilizzate delle pigne intrise di grasso e granaglie successivamente appese dai bambini stessi sugli alberi dei giardini degli istituti scolastici di fronte alle finestre delle classi in modo da consentire l’osservazione dell’arrivo di passeri, merli, pettirossi, cince, fringuelli, storni e capinere intenti a rifocillarsi.

Gli studenti, anche nei prossimi giorni potranno godere di uno spettacolo naturale molto educativo e ricco di sorprese, condividendo gli ideali e i valori dell’amore e del rispetto per la natura, per l’ambiente e per la fauna, fornendo un aiuto fondamentale ai piccoli volatili nei mesi più freddi dell’anno.