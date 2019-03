© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - I Carabinieri della Specialità Forestale del Gruppo di Rieti incontrano gli alunni della Scuola Primarie e dell’Infanzia di Grotti in seno al progetto Ambiente.Anche per l’anno scolastico 2018/2019 si rinnova il connubio tra il Gruppo Carabinieri Forestale di Rieti e l’Istituto Comprensivo “Galileo Galilei” di Cittaducale – Scuola Primaria e dell’Infanzia di Grotti, sul tema dell’educazione ambientale a favore di alunni.Infatti si è svolta oggi un attività rivolta ai “baby studenti”, che a dispetto della loro tenerissima età dimostrano di essere particolarmente attenti e sensibili nei confronti della natura, grazie anche all’instancabile lavoro delle Maestre, apprezzandone tutti gli aspetti sia faunistici ( agli animali suscitano sempre grande interesse) ma anche per quanto attiene agli aspetti floreali in ottica con le fioriture primaverili che iniziano a colorare il nostro territorio. Ha suscitato particolare interesse il PowerPoint proposto dai Carabinieri Forestali dal titolo “ La fauna del nostro territorio” che ha toccato argomenti che spaziano dall’avifauna, con particolare riferimento ai rapaci diurni e notturni, per poi passare ai cervidi, ungulati, lupi , orsi , con un approfondimento dedicato al riconoscimento dei rettili tra cui la velenosissima vipera, sulla cui pericolosità i giovani alunni sono stati messi in guardia. Il mondo meno conosciuti degli insetti e della loro troppo spesso ignorata utilità (basti pensare all’attività di impollinazione che alcuni dei essi svolgono) ha destato un interesse inaspettato soprattutto riguardo alla differenza tra le Api e le Vespe. Certo lo “Scarabeo rinoceronte” ha lasciato i giovani alunni sbalorditi facendoli sorridere con il suo aspetto.L’attività di Educazione Ambientale, volta alla conoscenza della varie specie che popolano il nostro mondo gettale basi per formare nelle nuove generazione una coscienza e una sensibilità che passa necessariamente attraverso la conoscenza volta al rispetto e alla tutela della natura e del territorio a 360 gradi, permettendo così agli ecosistemi naturali di mantenersi inalterati e di ricevere la necessaria tutela che ne garantirà il futuro.