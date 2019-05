© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - I bambini di Forano-Gavignano alla Scuola Carabinieri Forestale di Cittaducale.Nell’ambito della programmazione didatticaeducativa “Io, tu, noi tra natura e cultura” dellaScuoladell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “Forum Novum” Torri in Sabina,i bambini di Forano-Gavignano sono stati ospiti presso la Scuola Carabinieri Forestale di Cittaducale.L’evento, svoltosi lo scorso 3 maggio nella splendida cornice della Scuola di Cittaducale, in adesione al progetto di divulgazione naturalistica, educazione ambientale e alla legalità promosso dalla stessa Scuola ha riguardato, in particolare, l’educazione delle nuove generazioni al rispetto ed alla protezione della natura.I bambinisi sono da subito appassionatialle attività che si svolgono nella Scuolaed hannomostrato particolare interesse per le argomentazioni trattate in relazione ad alberi, boschi e vita degli animali,sui cui hanno fatto domande che, pur nella loro semplicità, hanno reso vivo l’incontro. Un particolare plauso va certamente ai CarabinieriForestale che hanno ricevuto e seguito i bambini,nell’interessante percorso educativo, con assoluta dedizione e non comune sensibilità, utilizzando un linguaggio adeguato alla loro età