Carabinieri, il presidio di legalità dei carabinieri forestali di Contigliano

RIETI - Istituita nei primi anni sessanta come Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato, la Stazione Carabinieri Forestale di Contigliano ha competenza nei Comuni di Contigliano, Cottanello, Montasola, Casperia, Configni, Vacone e Greccio, dove ogni Natale vi è la rievocazione storica del primo presepe vivente realizzato da San Francesco D’Assisi nell’anno 1223.

Attualmente comandata dal Maresciallo capo Francesco Di Mattei, vanta un organico complessivo di sei militari.

L’ambito di competenza territoriale della Stazione ha un’estensione di circa 17.700 ettari, con aree prevalentemente montane e collinari, ad eccezione di una porzione di “Piana Reatina”. Nel Comune di Contigliano scorrono tratti dei Fiumi Velino e Turano che, dopo il Fiume Tevere, rappresentano i due corsi d’acqua più importanti della Provincia di Rieti. Nel comprensorio insistono, inoltre, 3 Siti di Interesse Comunitario, nonché parte dell’area protetta regionale “Riserva Naturale Lago Lungo e Ripasottile”. Non si fa quindi fatica a percepire quanto elevato sia il livello di tutela che occorre garantire al territorio in cui opera la Stazione Carabinieri Forestale di Contigliano, intenta in un costante monitoraggio per la prevenzione ed eventuale repressione di fenomeni di aggressione all’ambiente.

I settori d’intervento monitorati dai militari sono molteplici: dalle utilizzazioni boschive al vincolo idrogeologico, dal pascolo all’edilizia, dalla tutela dei beni paesaggistici alla gestione dei rifiuti, sino al benessere e uccisione di animali, includendo l’attività venatoria e prelievo ittico.

La sede della Stazione Carabinieri Forestale di Contigliano si trova in Via Dottore Virgilio Diociaiuti n. 88 a Contigliano.

Recapiti: tel. 0746/706650 – p.e.c. fri43047@pec.carabinieri.it – mail 043047.001@carabinieri.it