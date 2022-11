Rieti, i carabinieri forestali celebrano la festa dell'albero

RIETI - Ieri, 21 novembre, i Carabinieri Forestali del Gruppo di Rieti hanno celebrato la ormai tradizionale “Festa nazionale dell’Albero”, che si inserisce nell’ambito del più ampio progetto di educazione ambientale denominato “Un albero per il futuro”, promosso dal Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri su tutto il territorio della penisola. Molteplici sono state le iniziative promosse, per rinnovare l’importanza del rispetto dell’albero come strumento di progresso civile, sociale, ecologico ed economico della collettività.

Sono state 14 le manifestazioni organizzate in simultanea nella provincia, che hanno visto il coinvolgimento di tutti i reparti territoriali della linea Forestale dell’Arma dei Carabinieri, con la partecipazione delle comunità, delle scuole elementari e medie, oltre che delle autorità civili locali, con lo scopo di promuovere i valori espressi dal progetto, collocando nella più adeguata cornice il gesto altamente simbolico di messa a dimora di giovani piante forestali appartenenti a specie autoctone della provincia reatina (cerro, faggio, leccio, roverella).

Si è trattato di un incontro di comunicazione e informazione ambientale, incentrato sul rispetto dell’ambiente e del patrimonio forestale, che ha diffuso la cultura tra le nuove generazioni con lo scopo di prevenire e combattere i crimini ambientali, insieme all’“Arma”, attraverso l’educazione alla legalità ambientale, nella consapevolezza che la centralità dell’ambiente e la sua tutela passano anche attraverso le azioni di comunicazione dei valori legati alla biodiversità e al paesaggio.