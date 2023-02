Cittaducale, il generale Andreatta nuovo comandante della scuola dei carabinieri forestali

RIETI - Il Generale di Brigata Gianpiero ANDREATTA, classe 1964, è il nuovo Comandante della Scuola Forestale CarabinieriEntrato nel Corpo Forestale dello Stato nel 1989, dopo il Corso di Formazione presso la Scuola Forestale di Sabaudia (LT), ha prestato servizio in qualità di Ufficiale addetto al Comando Provinciale di Ravenna e poi all’Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Punta Marina – Ravenna. Successivamente in forza al Comando Scuola del CFS di Cittaducale (RI) con incarico di Comandante di Battaglione Allievi e docente delle materie tecnico-forestali. Di seguito Ufficiale addetto al Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale di Brescia. A seguire addetto presso l’Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Belluno, poi Comandante del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale di Belluno. Dal 2002 Comandante del Coordinamento Territoriale per l’Ambiente del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi di Feltre (BL) nonché nel periodo 2003-2004 anche Comandante del Centro Addestramento Cinofili di Volpago del Montello (TV). Dal 2006 Comandante dell’Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Punta Marina – Ravenna. Dal 2009, dopo la promozione a Primo Dirigente-Colonnello, Comandante Provinciale di Ravenna. Dal 2012 Comandante Provinciale di Forlì-Cesena. Dal 2012 al 2016 Responsabile della Sezione Orientamento del Gruppo Sportivo Forestale. Dal 01 gennaio 2017, ai sensi del D. L.vo 177/2016 (assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri), è transitato nell’Arma dei Carabinieri con il grado di Colonnello e l’incarico di Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Forlì-Cesena. Dal 29 settembre 2020 (promosso con decorrenza 01.01.2021 al Grado di Generale di Brigata) Comandante della Regione Carabinieri Forestale “Marche” in Ancona. DAL 24 GENNAIO 2023 H ASSUNTO L’INCARICO DI Comandante della Scuola Forestale Carabinieri con sede in Cittaducale (RI).Ha svolto missioni operative all’estero in Albania (Missione Arcobaleno, 1999), Kossovo (Missione KFOR, 2004), Iraq (Missione ITALFOR, 2005), Siria (Delegazione FAO, 2005).Laureato in Scienze Forestali con il massimo dei voti e lode presso l'Università degli Studi di Firenze e laureato in Scienze Biologiche con il massimo dei voti e lode presso l'Università degli Studi di L’Aquila.Abilitato alla professione di Dottore Forestale presso l'Università degli Studi di Firenze.È autore di oltre cinquanta pubblicazioni scientifiche.È stato relatore a numerosi Convegni Nazionali e Internazionali su tematiche legate alla gestione degli ecosistemi forestali.Ha frequentato il 133° Corso per Allievi Ufficiali di Complemento presso la Scuola Militare Alpina di Aosta (1988-1989), transitando successivamente in servizio nell’Arma dei Carabinieri quale Sottotenente di Complemento.È “titolato Scuola Forze di Polizia” per la frequenza e superamento del 13° Corso di Alta Formazione presso la Scuola Interforze di Polizia di Roma (A.A. 1997-1998).​​È Consigliere Qualificato delle Forze Armate per l’applicazione del Diritto Internazionale Umanitario nei conflitti Armati.È Accademico Ordinario dell’Accademia Italiana di Scienze Forestali di Firenze; Accademico Corrispondente della Rubiconia Accademia dei Filopatridi di Savignano al Rubicone (FC).È membro della Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale.È insignito delle onorificenze di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e di Cavaliere del Ordine Pontificio di San Gregorio Magno.