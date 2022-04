Rieti, carabinieri forestali: il luogotenente Cavallari lascia il servizio

RIETI - Il Luogotenente Carica Speciale Gabriele Cavallari, Comandante della Stazione Carabinieri Forestale di Poggio Moiano, classe 1962, lascia il servizio attivo nella specialità Forestale dell’Arma dei Carabinieri.

Sposato e con due figlie, ha iniziato la sua carriera nel Corpo Forestale dello Stato, prima di transitare nei Carabinieri nel 2017, alla luce della “recente” riforma che ha visto la riorganizzazione del Corpo all’interno dell’Arma dei Carabinieri.

Nel corso degli anni ha rivestito diversi delicati incarichi, distinguendosi sempre per professionalità, rigore morale, equilibrio e disponibilità. Grazie alle sue capacità relazionali e aun temperamento mite ma, al tempo stesso, risoluto e determinato, ha ottenuto la stima dei superiori gerarchici e del personale dipendente.

Arruolato nel 1988, il Luogotenente Cavallari ha frequentato il corso di formazione per Allievi Guardie presso la Scuola Allievi Sottufficiali C.F.S. di Cittaducale, al termine del quale è statodestinato alla Direzione Generale Risorse Forestali, Montane, Idriche – Uffici Centrali di Roma.

Vincitore nel 1997 del concorso per Sottufficiali, dopo aver completato il previsto periodo di formazione, è stato assegnato al Comando Stazione Forestale di Scandriglia, dapprima come Vice Comandante e, successivamente, come Comandante a partire dal2001, fino ad assumere l’incarico di Comandante della Stazione Carabinieri Forestale di Poggio Moiano.

Promosso Luogotenente Carica Speciale nel 2018, durante la sua carriera è stato insignito dell’Onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana e della Croce Oro con Torre per anzianità di servizio.

In occasione del suo saluto ufficiale, il Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Rieti, Ten. Col. Irene Davì, ha consegnatoal Luogotenente Cavallari una pergamena, in segno di riconoscenza per il contributo professionale fornito, la correttezzae l’umiltà espresse sia nella veste di Comandante sia come collaboratore, nell’esclusivo interesse della collettività e del buon andamento dell’ufficio.

Al Luogotenente Cavallari ed alla sua famiglia i più sinceri auguri da parte di tutti i Carabinieri Forestali di Rieti.