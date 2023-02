Carabinieri forestale di Montebuono, da 8 anni punto di riferimento per la bassa Sabina

RIETI - La Stazione Carabinieri Forestale di Montebuono, presidio di legalità della Sabina e della Valle del Tevere, al confine con l’Umbria e le Province di Roma e Viterbo, è stata istituita nel 2015 come Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato.

Attualmente comandato dal V. Brig. Federica Alisciani, il reparto conta nel suo organico un numero complessivo di tre militari punto di riferimento per i cittadini in merito alle locali problematiche ambientali.

Il territorio in cui opera la Stazione Carabinieri Forestale di Montebuono, comprendente i Comuni di Montebuono, Magliano Sabina, Tarano, Collevecchio, Stimigliano, Forano, Cantalupo in Sabina, Selci e Torri in Sabina, per un’estensione di circa 18.500 ettari e una popolazione residente di circa 16.500 abitanti, presenta un aspetto collinare, a vocazione prevalentemente agricola e forestale.

I settori d’intervento monitorati dai Carabinieri Forestali in quest’area della provincia reatina sono molteplici: dalla vigilanza ittica, alla polizia veterinaria, dalla prevenzione del randagismo, al controllo delle utilizzazioni boschive, dalla raccolta dei prodotti del sottobosco (funghi e tartufi) ai controlli nel settore dell’edilizia e nel settore agroalimentare. In merito agli incendi boschivi, dall’inizio del 2022, l’attenta attività di indagine ha portato al deferimento all’Autorità giudiziaria di due soggetti per il reato di incendio colposo.

Rilevante l’impegno dei militari sia in ambito di prevenzione che di repressione degli illeciti connessi alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al fenomeno del loro abbandono sul suolo.

Non meno elevata è l’attenzione rivolta alla tutela della fauna selvatica e al prelievo venatorio, con numerosi accertamenti di violazioni amministrative e indagini di polizia che, nel 2017, hanno condotto all’arresto in flagranza di reato di un soggetto per i reati di furto aggravato di fauna selvatica omeoterma (patrimonio indisponibile dello Stato), violazione del divieto di uccellagione con impiego di mezzi non consentiti e maltrattamento di animali.

La Stazione Carabinieri Forestale di Montebuono si trova in Belvedere F.lli Cesarini snc, 02040 Montebuono.

Recapiti: tel. 0765607366; pec. fri43049@pec.carabinieri.it; mail 043049.001@carabinieri.it