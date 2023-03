Cane con i suoi cuccioli abbandonati dentro un sacco di plastica: salvati dai carabinieri forestale

RIETI - La tempestività nella segnalazione, la prontezza negli interventi delle forze dell’ordine e degli organi preposti ha permesso di salvare la vita a dei cuccioli di cane e alla loro madre, tutti abbandonati all’interno di una busta di plastica in prossimità di un terreno. L’abbandono di animali è un gesto di per sé orribile, ma sopprimerli lasciandoli alla lenta agonia in un sacco di plastica non merita neanche commenti. Sono stati però salvati in località Settecamini – nelle vicinanze dell’impianto idrovoro - alcuni cuccioli di cane e la loro madre.

Dopo la segnalazione da parte di un passante sono giunti sul posto i carabinieri-forestale che nell’aprire la busta hanno ritrovato gli animali sofferenti ma ancora vivi. Immediata la comunicazione al servizio territoriale preposto dell’Asl di Rieti che ha preso in cura i cani per essere sottoposti alle cure sanitarie del veterinario e controllare il loro stato generale di salute. Un lieto fine contro chi voleva sterminare in modo barbaro.