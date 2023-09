Anche quest'anno l'Arma con uno stand alla Fiera mondiale del peperoncino

RIETI - In occasione della 12^ edizione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino che animerà la città di Rieti fino a domenica 3 settembre, sarà presente, tra gli stand espositivi, anche un gazebo dedicato alla Benemerita.

Per il secondo anno e grazie alla disponibilità dell’Ente organizzatore, saranno presenti ogni giorno, per l’Arma dei Carabinieri, militari della territoriale, della specialità “Forestale” e del “Comando Tutela Agroalimentare”, che saranno a disposizione della cittadinanza per ogni curiosità sugli eterogenei compiti espletati nel settore.

Nel giorno dell’inaugurazione, lo stand è stato visitato con vivo interesse anche dal Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, On.

Francesco Lollobrigida.

Le attività di controllo e ispezione, nello specifico settore, sono svolte in sinergia da tutte le componenti dell’Arma e, oltre a tutela della salute del consumatore, sono volte a prevenire e reprimere le frodi sulla qualità e la genuinità dei cibi. In particolare sono rivolte ai vari settori produttivi (lattiero-caseario, zootecnico, vitivinicolo, oleicolo, etc.) e sono finalizzate a verificare il rispetto delle politiche comunitarie, dei requisiti di tipicità (DOP, IGP, STG) dell’agricoltura biologica e delle norme di etichettatura per la corretta rintracciabilità.