I carabinieri in servizio e in congedo festeggiano i 101 anni di una socia benemerita dell'Anc

Lunedì 27 Settembre 2021, 11:44

RIETI - I Carabinieri della Compagnia di Rieti e quelli dell’Associazione Nazionale Carabinieri, nella mattinata di sabato, hanno voluto festeggiare il 101esimo compleanno della signora Genoveffa D’Amico.

La signora, vedova dell’Appuntato Scelto Mario Nitrola, congedatosi nel 1955, quando prestava servizio alla Stazione Carabinieri di Casoli (CH), è da lunghissimo tempo Socia Benemerita dell’Associazione Nazionale Carabinieri e ne ha sempre vissuto con partecipazione e passione la vita sociale.

A renderle i propri sentiti auguri, nel pieno rispetto delle restrizioni imposte per la normativa covid-19, sono stati il Comandante della Compagnia di Rieti, Magg. Piscitelli, il Comandante della Stazione di Rieti, Lgt. D’Ippolito, il Coordinatore Provinciale dell’Anc di Rieti, Magg. Argiolas ed il Brig. Ca. in congedo Amoroso, in rappresentanza di tutta l’Arma in servizio e dell’Associazione, che si son o uniti all’affetto di figli e nipoti.

Alla Signora i militari hanno fatto dono di una raffigurazione in argento della Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma dei Carabinieri, ed una torta da condividere con le persone care.

Alla Signora Genoveffa i migliori Auguri da parte di tutta l’Arma dei Carabinieri.