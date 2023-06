Rieti, festa dei carabinieri: tutti i riconoscimenti assegnati

RIETI - Lunedì 5 giugno, all’interno della Caserma “Angelini” di Viale De Juliis, sede del Comando Provinciale, alla presenza delle autorità provinciali, della cittadinanza e dei familiari dei militari, si è tenuta una solenne cerimonia per celebrare il 209° anniversario di fondazione dell’Arma.

A seguire, l’elenco dei militari che hanno ricevuto un riconoscimento:

Apprezzamento concesso dal Comandante Provinciale Carabinieri di Rieti, Colonnello Bruno Bellini, a: Capitano Carmelo Ceraolo, Luogotenente carica speciale Rodolfo Nese, Maresciallo Ordinario Giuseppe Farinelli, Vice Brigadiere Andrea Del Manzo, Appuntato Scelto q.s. Enrico Campitelli e Appuntato Scelto Francesco De Simone, con la seguente motivazione: “Comandanti e addetti a reparti della Compagnia di Poggio Mirteto, sviluppavano attività info-investigativa che consentiva di arrestare 3 (tre) pregiudicati responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e sequestrare complessivamente kg. 90 di marijuana e hashish nonché 500 piante di canapa indica, oltre alla somma contante di euro 3.300 quale provento di spaccio”.

Poggio Mirteto, Toffia e Poggio Nativo, 19 - 24 ottobre 2022.

A consegnare la ricompensa è stata la dottoressa Lina Cusano, Procuratore della Repubblica di Rieti.

Apprezzamento del Comandante Provinciale Carabinieri di Rieti agli Appuntati Scelti q.s. Pino Ferrara e Angelo Santoni, con la seguente motivazione: “Addetti a Nucleo Radiomobile, nel corso di ordinario servizio di prevenzione, intervenivano in soccorso di un giovane, già privo di sensi, che stava tentando di togliersi la vita mediante impiccamento, lo liberavano e, praticando tecniche di rianimazione cardiopolmonare, scongiuravano ulteriori estreme conseguenze”.

Provincia di Rieti, 27 gennaio 2023.

A consegnare la ricompensa è stato il dott. Riccardo Giovanni Porro, Giudice del Tribunale di Rieti.

Apprezzamento del Comandante della Regione Carabinieri Forestale Lazio a: Maresciallo Capo Francesco Di Mattei, Maresciallo Capo Maurizio Alisciani, Vice Brigadiere Giampietro Floridi, Appuntato Scelto qualifica speciale Elisa Rea, con la seguente motivazione:

“Componenti di task force appositamente costituita nel Gruppo Carabinieri Forestale di Rieti, al termine di prolungata attività info-investigativa, identificavano ed arrestavano il responsabile di due incendi boschivi dolosi innescati nel Comune di Forano.

Eccellente esempio di professionalità, abnegazione e profonda conoscenza delle specifiche tecniche investigative”.

Forano, luglio 2017 – febbraio 2023

A consegnare la ricompensa è stato il Gen.B. Gianpiero Andreatta, Comandante della Scuola Forestale Carabinieri di Cittaducale.

Apprezzamento del Comandante Provinciale Carabinieri di Rieti all’Appuntato Scelto Alfredo Cortellessa, con la seguente motivazione: “Nel corso di servizio preventivo notturno, interveniva presso esercizio commerciale ove era in corso un tentativo di furto. Incurante dei rischi, inseguiva i malviventi con i quali ingaggiava una violenta colluttazione, a seguito della quale veniva ferito al volto”.

Fara in Sabina, frazione Passo Corese, 16 settembre 2022.

A consegnare la ricompensa è stata la professoressa Roberta Cuneo, Presidente della Provincia di Rieti.

Elogio al Luogotenente carica speciale Augusto Bianchetti e Apprezzamenti al Luogotenente Gian Marco Liberatore e al Brigadiere Capo Benedetto Polidori, concessi dal Comandante Provinciale Carabinieri di Rieti, con la seguente motivazione: “Comandante ed addetti a Nucleo Operativo di Compagnia, avviavano prolungata e proficua attività investigativa che consentiva di deferire all’Autorità Giudiziaria tredici persone, delle quali 3 arrestate in flagranza di reato, responsabili di 13 truffe perpetrate in danno di persone anziane nelle province di Rieti e Roma”.

Cittaducale, marzo - novembre 2022.

A consegnare la ricompensa è stato il Dott.

Gennaro Capo, Prefetto della Provincia di Rieti.

Apprezzamento del Comandante Provinciale Carabinieri di Rieti al Vice Brigadiere Andrea Del Manzo e all’Appuntato Scelto Mirko Gentili, con la seguente motivazione: “Nel corso di servizio preventivo, dopo breve inseguimento, disarmavano e traevano in arresto in flagranza di reato un malvivente, in regime di semilibertà, responsabile di evasione e rapina aggravata perpetrata poco prima presso esercizio commerciale”.

Poggio Mirteto, 22 marzo 2023.

A consegnare la ricompensa è stato il Dott. Pierfrancesco De Angelis, Presidente del Tribunale di Rieti.

Apprezzamento del Comandante Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri a: Brigadiere Capo qualifica speciale Maurizio Montagnini e Appuntato Scelto Mauro Sulpizi, con la seguente motivazione: “Addetti a Stazione Carabinieri Forestale, localizzavano escursionista ferita a seguito di caduta in zona impervia, la soccorrevano e la traevano in salvo consentendo ai sanitari di prestare le cure del caso”.

Rivodutri, 28 giugno 2022

A consegnare la ricompensa è stata il Ten. Col. Irene Davì, Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Rieti.

Apprezzamento del Comandante Provinciale Carabinieri di Rieti all’Appuntato Scelto q.s. (in congedo) Luigi Tosini, con la seguente motivazione: “Militare dell’Arma in congedo soccorreva un giovane, già privo di sensi, che stava tentando di togliersi la vita mediante inalazione del gas di scarico della propria autovettura e, praticando tecniche di rianimazione cardiopolmonare, scongiurava estreme conseguenze”.

Provincia de L’Aquila, marzo 2023.

A consegnare la ricompensa è stato il Coordinatore Provinciale dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Rieti, Maggiore Bruno Argiolas.

Apprezzamento del Comandante Provinciale Carabinieri di Rieti al Brigadiere Roberto Dell’Aglio e all’Appuntato Antimo Cecere, con la seguente motivazione: “Nel corso di servizio preventivo, dopo un breve inseguimento, disarmavano ed arrestavano in flagranza di reato, un pregiudicato responsabile di tentata rapina in danno di esercizio commerciale del centro storico”.

Rieti, 30 aprile 2023.

A consegnare la ricompensa è stato il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi.

Elogio del Comandante Provinciale Carabinieri di Rieti al Capitano Carmelo Ceraolo e ai Luogotenenti c.s. Pasquale Piscitelli e Fabrizio Scorretti che, nei prossimi mesi, lasceranno il servizio attivo nell’Arma. Le ricompense vengono concesse come tangibile riconoscimento per l’impegno, la professionalità e il profondo senso del dovere con i quali hanno contribuito ad elevare il consenso dei cittadini ed il prestigio dell’Istituzione.

Rieti, giugno 2023.

A consegnare la ricompensa è stato il Colonnello Bruno Bellini, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Rieti.