RIETI - Nella giornata di domani, mercoledì 5 giugno, alle 10, nella sede del comando provinciale carabinieri di Rieti in via de Juliis 2, sarà celebrato il 205° anniversario della fondazione dell’Arma dei carabinieri.



Alla cerimonia, interverranno le massime autorità civili e militari della provincia, i carabinieri in servizio ed in congedo del comando provinciale, i rappresentanti delle forze armate e di polizia nonché le vedove e gli orfani assistiti da personale dell’Onaomac.



Durante la cerimonia, come di consueto, vi sarà un intervento del comandante provinciale, colonnello simone sorrentino e verranno premiati i carabinieri particolarmente distintisi in operazioni di servizio.



