Rieti, consumo di droga o tasso alcolemico oltre i limiti: tre denunciati dai carabinieri

Lunedì 13 Novembre 2023, 11:20







RIETI- Nello scorso fine settimana, la Compagnia Carabinieri di Poggio Mirteto ha predisposto una serie di servizi esterni volti ad intensificare l’attività di controllo del territorio, soprattutto nelle zone interessate da un maggior afflusso di persone, allo scopo di prevenire condotte illecite, sia di natura amministrativa che penale, e garantire una maggiore sicurezza a tutti i cittadini.

Sono stati identificati numerosi avventori presenti all’interno di vari esercizi pubblici, quali bar e ristoranti, molto frequentati da giovani e giovanissimi, ed effettuati alcuni posti di controllo nelle strade maggiormente trafficate volti a verificare i mezzi in transito e i relativi occupanti.

I controlli stradali hanno consentito di denunciare a piede libero alla Procura della Repubblica di Rieti due cittadini del posto trovati alla guida delle rispettive auto con un tasso alcolemico superiore ai limiti di Legge ed una terza persona la quale, dopo aver causato un incidente stradale autonomo, a causa delle lesioni riportate, è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale Sant’Andrea di Roma. Qui, a seguito di accertamenti sanitari, è risultata avere un tasso alcolemico superiore al limite consentito nonché positività all’utilizzo di cannabinoidi e oppiacei. Inoltre, all’interno del suo autoveicolo, sono stati rinvenuti 5 gr di hashish, poi sottoposti a sequestro amministrativo. Oltre alla denuncia, è scattata per l’uomo anche una segnalazione alla Prefettura di Rieti quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Per tutte le condotte è stata comminata la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida.