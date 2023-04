Rieti, spaccio di hashish: arrestato dai carabinieri

Domenica 2 Aprile 2023, 10:54







RIETI - I Carabinieri della Stazione di Fara in Sabina hanno arrestato, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un trentenne del luogo, incensurato.

Nella nottata appena trascorsa, durante un servizio teso alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, nel parcheggio adiacente l’Abbazia di Farfa, i militari hanno notato il giovane che, alla vista dei Carabinieri, si mostrava particolarmente preoccupato e agitato.

Le perquisizioni personale e, successivamente, domiciliare, hanno permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro complessivamente 35 grammi di hashish già suddivisi in dosi, un bilancino di precisione e materiale idoneo al confezionamento.

La sostanza e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro.

Il trentenne, dopo essere stato accompagnato in caserma per il fotosegnalamento, è stato tradotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari.