RIETI - Con l’arrivo delle festività di Ferragosto e il conseguente aumento del traffico veicolare sulle principali arterie stradali, il comando provinciale dei carabinieri di Rieti ha disposto l’esecuzione di mirati servizi di controllo del territorio lungo gli itinerari per le località montane e religiose della provincia (monte terminillo, luoghi di culto francescani o l’abazia di farfa e i laghi) o verso i paesi colpiti dal terremoto del 2016, quali amatrice e accumoli. Sono state interessate da tali servizi le compagnie carabinieri di Rieti, di Cittaducale e di Poggio Mirteto le quali hanno disposto pattuglie aggiuntive a quelli normalmente previste, intensificando i controlli alla circolazione stradale nelle località turistiche, principalmente nella fascia oraria pomeridiana e serale, non tralasciando comunque di presidiare le altre zone della provincia al fine di evitare che le stesse potessero essere colpite da reati di natura predatoria come i furti in abitazione.



In totale, sono state effettuate 1334 pattuglie, le quali hanno controllato complessivamente più di 1300 persone, a bordo di 917 veicoli, ritirando 6 patenti di guida ai sensi dell’art. 186 del codice della strada. Sono state effettuate altresi’ numerose perquisizioni personali, veicolari e domiciliari, che hanno consentito di trarre in arresto una persona e di denunciarne altre 5 in stato di libertà perché ritenute responsabili del reato di detenzione di sostanze stupefacenti di cui all’art 73 dpr 309/90, recuperando complessivamente 15 grammi di cocaina, 25 di hashish e materiale vario per il confezionamento, nonché la somma di 1.250 euro provento dell’attività di spaccio. L’attività di controllo proseguira’ per tutti i fine settimana del mese di agosto e di settembre fino al termine della stazione turistica.

Lunedì 20 Agosto 2018



