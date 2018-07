di Raffaella Di Claudio

RIETI - Arrestato con otto grammi di cocaina, un trentenne di Monterotondo. Viaggiava a bordo della sua utilitaria nel centro di Passo Corese.



Erano circa le 20, e i carabinieri della stazione di Passo Corese sono stati insospettiti dalla presenza del giovane. Intercettato in via XXIV Maggio è stato poi seguito e fermato in via Giovanni Falcone. Sottoposto a perquisizione, l’uomo, incensurato, è stato trovato in possesso di 8 grammi di cocaina. Li aveva nascosti nel bagagliaio della macchina insieme ad altro materiale, usato per confezionare le dosi.



Immediato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefaciente.

Sabato 14 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:38



