RIETI - La sera del 1° novembre è arrivata alla centrale operativa della compagnia Carabinieri di Poggio Mirteto, un’allarmante telefonata da parte di una donna che ha riferito che da alcune ore non aveva più notizie dello zio, uscito nel pomeriggio per una passeggiata nelle campagne di Cottanello. L’uomo, un 85enne, affetto da problemi di salute legati all’età, è solito fare una camminata nei boschi antistanti la propria abitazione, senza aver mai procurato alcun allarme ai familiari.L’operatore dei Carabinieri, dopo aver raccolto le prime e necessarie notizie per le ricerche, ha inviato immediatamente nei luoghi indicati dalla donna, delle pattuglie composte dai militari delle stazioni Carabinieri di Cottanello e di Configni, allertando tra l’altro, l’intero dispositivo esterno presente in quel momento, non potendo escludere che l’uomo, privo di telefono cellulare, avesse poter preso per sbaglio un autobus o si fosse fatto dare un passaggio da qualcuno, allontanandosi dalla zona.Dopo circa un’ora di serrate ed ininterrotte ricerche, i Carabinieri, con la collaborazione ed il prezioso aiuto di alcuni cittadini, hanno ritrovato l’uomo in tarda serata, seduto in terra ed infreddolito in una zona boschiva periferica della località San Biagio del comune di Cottanello.L’anziano ha perso l’orientamento, non riuscendo piu’ a rientrare a casa, ma in un momento di lucidità, si è fermato con la speranza che qualcuno potesse ritrovarlo.Per scongiurare qualsiasi problema di salute la centrale operativa su richiesta dei componenti delle pattuglie, ha inviato sul posto i sanitari del 118, che dopo averlo visitato, hanno certificato come l’uomo fosse in buone condizioni. Riaccompagnato a casa dai Carabinieri, l’anziano è stato affidato nuovamente ai suoi cari.