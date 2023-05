Rieti, minacce e oltraggio a un carabiniere: denunciato

Giovedì 11 Maggio 2023, 12:00







RIETI - I Carabinieri della Stazione di Poggio Mirteto hanno denunciato in stato libertà alla Procura della Repubblica di Rieti un cinquantenne, originario del Nicaragua, già noto alle forze dell’ordine, per minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

L’uomo, nel corso del pomeriggio, si è presentato presso la Stazione Carabinieri di Poggio Mirteto e, senza alcun motivo, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha iniziato a inveire e a insultare il militare di servizio alla Caserma.

Il tempestivo intervento dei colleghi in quel momento in servizio, dell’equipaggio dell’Aliquota Radiomobile e del personale del 118, ha consentito di ricondurlo alla calma e portarlo in ambulanza all’Ospedale di Monterotondo, senza che il reato venisse portato a ulteriori e più gravi conseguenze.