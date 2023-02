Rieti, fermato per un controllo schiaffeggia un carabiniere: denunciato

RIETI - Sottoposto ad un controllo da parte dei carabinieri anziché esibire i documenti schiaffeggia un militare. Denunciato a piede libero un 48enne, nei suoi confronti le ipotesi accusatorie di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Era un normale controllo di routine nel corso di un servizio di pattugliamento, attività tra l’altro intensificate in questi giorni a casa di furti ai danni di attività commerciali e appartamenti. Lungo la Strada statale 17 Rieti-L’Aquila all’alt dei carabinieri di Antrodoco viene fermato il 48enne. Subito l’uomo è apparso verosimilmente in stato di alterazione, forse causato dall’assunzione di bevande alcoliche. Una volta però sottoposto a controllo ha improvvisamente colpito in pieno volto un operante che procedeva nelle sue attività con uno schiaffo per poi spintonarlo. Il militare ha riportato delle lesioni successivamente refertate. L’uomo è stato poi riportato alla calma ma il suo atteggiamento non lo ha sottratto a al deferimento in stato di libertà all’autorità giudiziaria locale per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.