Rieti, carabinieri: 7 denunce, trovati hashish e cocaina

RIETI- I Carabinieri della Compagnia di Cittaducale, nell’ambito di un mirato controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, hanno eseguito un servizio coordinato a largo raggio. I nove equipaggi, impiegati sulle principali arterie stradali, hanno eseguito 12 posti di controllo nei territori dei comuni di Borgorose, Cittaducale, Antrodoco, Leonessa e Amatrice, identificando 97 persone, prevalentemente in transitosulla Salaria per Ascoli Piceno e sulla SP 578 SaltoCicolana.

A Canetra, frazione di Castel Sant’Angelo, i Carabinieri della Stazione di Cittaducale hanno controllato quattro extracomunitari privi di documenti di identità, in compagnia di un tunisino che, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 1,2 grammi di hashish. Gli stranieri sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per la violazione dell’attuale normativa sull’immigrazione.

A Borgorose i militari della locale Stazione, durante un posto di controllo, hanno individuato unextracomunitario di origine marocchina in possesso di una dose di cocaina.

A Leonessa, a seguito di sinistro stradale, la locale Stazione Carabinieri ha deferito all’Autorità Giudiziaria un giovane di origini rumene per guida in stato di alterazione da alcool e uso di sostanze stupefacenti. L’uomo è poi stato ricoverato in Ospedale acausa delle lesioni riportate nell’incidente.

Anche l’Aliquota Radiomobile di Cittaducale ha denunciato un giovane del luogo per guida in stato di ebbrezza. In entrambi i casi le patenti sono state ritirate ed i veicoli sottoposti a fermo amministrativo.

La stessa Aliquota ha denunciato, infine, un cittadino extracomunitario che portava in auto, senza un giustificato motivo due mazze da baseball. Anch’egli aveva con sé una dose di cocaina.

I tre uomini trovati in possesso di stupefacente sono stati segnalati, quali assuntori, alla Prefettura di Rieti.