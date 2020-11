I carabinieri depongono una corona al monumento dei colleghi caduti

RIETI - In occasione della giornata in cui vengono commemorati i defunti, i Carabinieri del Comando Provinciale e dell’Associazione Nazionale di Rieti, nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla emergenza epidemiologica covid 19, hanno deposto una corona d’alloro al monumento eretto all’interno del cimitero comunale in memoria dei militari caduti.

Presenti per la circostanza anche alcune consorti di militari deceduti nella provincia di Rieti: Lucilla Terzigni vedova Miarelli, Adriana Pezzotti vedova Natale ed il figlio Lorenzo nonché Bernardina Tozzi vedova Micci con la figlia Raissa.

