Rieti, controlli dei carabinieri sul rispetto dei domiciliari, negozi e codice della strada

RIETI - I Carabinieri del Comando Provinciale di Rieti, nella giornata del 21 u.s., hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio ad ampio raggio nei territori delle Compagnie Carabinieri di Rieti, Cittaducale e Poggio Mirteto, finalizzato alla prevenzione e repressione della criminalità predatoria, alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, al rispetto delle misure emesse per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19, nonchè al controllo della circolazione stradale. Infatti, sono stati effettuati posti di controllo ai caselli autostradali della giurisdizione nonché pattugliamenti mobili sulle principali arterie e anche qui svariati posti di controllo, il tutto per garantire, in questo particolare momento, una cornice di sicurezza per i cittadini del reatino.

Per dare corso allo svolgimento del particolare e complesso servizio, il Comando Provinciale ha messo in campo, personale dei Comandi Stazioni e dei Nuclei Radiomobili delle tre Compagnie, con il supporto di militari delle aliquote Operative e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, nonché l’importante ausilio e occhio di sicurezza dal cielo con l’intervento di un elicottero del 16°NEC di Rieti. Sono stati mobilitati per l’importante servizio 60 uomini con 22 autovetture ed 1 elicottero.

Nel corso del servizio i militari impegnati, hanno riportato i seguenti risultati:

I Militari della Compagnia di Rieti hanno controllato 64 persone di cui 8 di origine straniera, 50 automezzi, effettuato vari controlli a persone sottoposte al regime degli arresti domiciliari, controllati 4 esercizi pubblici. Durante i posti di controllo venivano elevate sanzioni amministrative al Codice della Strada.

