Rieti, controlli dei carabinieri del Nil nei cantieri per la ricostruzione: denunce e multe

RIETI - I Carabinieri del comparto di specialità del Nil, unitamente al militari dei locali comandi Stazione Carabinieri, hanno eseguito una serie di controlli nei comuni di Amatrice, Accumoli e Borbona, per la verifica della corretta applicazione dei protocolli anti Covid-19 e del rispetto delle normative di settore per ìa sicurezza sui luoghi di lavoro.

GIi accertamenti hanno consentito di appurare che in un cantiere erano usate attrezzature non conformi alle vigenti norme, mentre in altre due aree di cantiere che non fossero state messe in atto idonee attività di controllo utiliad evitare infortuni sul lavoro. Sono stati pertanto deferiti in stato di libertà glì amministratori di due delle ditte edili coinvolte e il coordinatore dei lavori della terza ditta, ed elevate complessivamente ammende per un importo di oltre 4000 euro.