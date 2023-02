Contigliano, il luogotenente Paolo Brigotti nuovo comandante della stazione dei carabinieri

RIETI - Il Luogotenente Paolo Brigotti, dal 2019 al Comando della Sezione Radiomobile del Nor di Rieti, assume oggi l’incarico di Comandante della Stazione Carabinieri di Contigliano dopo il congedo del Luogotenente C. S. Amedeo Vallese. Brigotti, classe 1970, è originario di Belmonte in Sabina, sposato e padre di una figlia. È laureato in Scienze Sociali. Dal 1991 al 1992, ha prestato servizio in qualità di Ufficiale di Complemento dell’Esercito presso il Comando Legione Tosco-Emiliana di Firenze, nell’Arma del Genio. Si è arruolato nei Carabinieri nel 1993 e, dopo aver frequentato il corso di formazione presso la Scuola Sottufficiali di Velletri e Firenze, nel 1995 è stato assegnato in qualità di Addetto alla Stazione di Polizzi Generosa (PA) per poi essere movimentato dopo un anno alla Compagnia di Petralia Sottana (PA), dove ha prestato servizio prima in qualità di Addetto alla Stazione Capoluogo e, successivamente, di Addetto all’Aliquota Operativa. Nel 2004, dopo una breve esperienza al Comando Generale dell’Arma, è stato trasferito a Rieti in qualità di Capo Equipaggio della Sezione Radiomobile, reparto di cui ha assunto il comando nel 2019. È stato insignito di Medaglia d’Argento di lungo comando, di croce d’oro con torre per anzianità di servizio, di Medaglia di Bronzo del Sacro Ordine Militare Costantiniano di San Giorgio e di nastrino di merito per il contrasto alla diffusione della pandemia da Covid-19. Un giusto, gratificante e meritato trasferimento per l’esperto Sottufficiale, che ben conosce ormai la realtà reatina. Nei giorni scorsi ha ricevuto il saluto e gli auguri dei diretti superiori, dei colleghi e dei collaboratori.