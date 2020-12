La rivista istituzionale dell’Arma “Il Carabiniere” dedica un articolo al comando stazione di Contigliano

RIETI - La rivista istituzionale dell’Arma, per il mese di dicembre 2020, oltre a dedicare un supplemento alla ricorrenza dei 20 anni delle donne nell’Arma (foto 01), pubblica un bell’articolo sul Comando Stazione Carabinieri di Contigliano (foto 02 e 03), gerarchicamente dipendente dal Comando Compagnia di Rieti, nel cui territorio di competenza ricade anche Greccio, al quale l’articolo, considerato il periodo, fa inevitabilmente riferimento.

Il Comando Stazione, retto dal Luogotenente Carica Speciale Antonio Vallese, tra altro, si è recentemente distinto anche per aver sgominato una banda di truffatori che, spacciandosi per appartenenti alle forze dell’ordine, aveva aggirato alcune persone ignare, estorcendo loro ingenti somme di denaro contante simulando gravi incidenti stradali ai propri congiunti.

Da ricordare anche il gravoso impegno del reparto durante l’epidemia da covid-19, specie nei giorni in cui Contigliano è stata dichiarata “zona rossa” a causa dell’elevatissimo tasso di contagi tra i residenti, giorni in cui i militari sono stati impegnati in incessanti servizi di controllo del territorio, controllo degli accessi al centro abitato e soccorso alla popolazione.

