Carabinieri, pubblicato il concorso per l'arruolamento di 671 marescialli

RIETI - È stato da poco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di concorso per l’ammissione al 12° Corso Triennale per 671 Allievi Marescialli dei Carabinieri. La domanda di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente online, avvalendosi della procedura disponibile nell’area concorsi del sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri (www.carabinieri.it), entro il 24 marzo.

I requisiti per la partecipazione sono: essere cittadini italiani; aver compiuto il 17° anno d’età senza aver superato il 26° alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande; aver conseguito, ovvero essere in grado di conseguire, al termine dell’anno scolastico 2021/2022, il diploma di scuola secondaria.

Queste le fasi concorsuali: prova preliminare, prove di efficienza fisica, prova scritta di conoscenza della lingua italiana, accertamenti psicofisici, accertamenti attitudinali e prova orale.

I vincitori del concorso verranno formati alla Scuola Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri di Firenze. All’esito dell’iter addestrativo, su impostazione universitaria e della durata di tre anni, oltre al grado di Maresciallo, verrà conseguita anche la Laurea in "Scienze Giuridiche della Sicurezza".

Un percorso altamente formativo e stimolante, all’esito del quale i neopromossi Marescialli potranno essere impiegati in tutte le articolazioni dell’Arma, diversificando le proprie esperienze e operando in diversi contesti geografici, sia in Italia che all’estero, acquisendo nuove conoscenze e sperimentando l’impagabile sensazione di sentirsi, ogni giorno, utili alla gente.

Tutte le informazioni di dettaglio sul bando di concorso possono essere reperite sul sito istituzionale www.carabinieri.it e presso tutte le Stazioni dell’Arma.