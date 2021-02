Concorso per l’ammissione all’11° corso triennale per 626 Marescialli dell’Arma dei carabinieri

RIETI - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di concorso per l’ammissione all’11° Corso Triennale per 626 Allievi Marescialli.

I requisiti per la partecipazione sono l’essere cittadini italiani, l’aver compiuto il 17° anno d’età, senza aver compiuto il 26° anno alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Possono partecipare coloro che hanno conseguito, ovvero siano in grado di conseguire, al termine dell’anno scolastico 2020-2021, il diploma di scuola secondaria.

I vincitori del concorso verranno formati alla Scuola Marescialli e Brigadieri con sede a Firenze. All’esito dell’iter addestrativo, su impostazione universitaria e della durata di tre anni, oltre al grado di Maresciallo, verrà conseguita anche la Laurea in "Scienze Giuridiche della Sicurezza".

Un percorso altamente formativo e stimolante, all’esito del quale i Marescialli verranno impiegati in tutte le articolazioni dell’Arma.

La scadenza per la presentazione delle domande è prevista per il 15 marzo.

Tutte le informazioni di dettaglio sul bando di concorso possono essere reperite sul sito istituzionale www.carabinieri.it e in tutte le Stazioni dell’Arma.

