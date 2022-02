Rieti, il giovane Matteo, appassionato dei carabinieri, ricevuto al comando provinciale

RIETI - Matteo, 25enne di Rieti, ieri pomeriggio è stato ricevuto al Comando Provinciale dei Carabinieri di Rieti. Da sempre appassionato dell’Arma grazie al nonno Enito, del quale conserva gelosamente oggetti personali, fotografie e documenti tra i quali un “encomio solenne” concesso dal Comandante Generale dell’epoca.

Enito Renzi, Appuntato vecchio stampo, intratteneva il piccolo nipotino Matteo raccontando le sue “avventure” in servizio suscitando in lui curiosità che, con il passare degli anni, si è trasformata in vera e propria passione.

Ad attendere lui e la mamma Luigina il Comandante Provinciale Colonnello Bruno Bellini, gli altri Ufficiali della sede, i militari della Sezione Radiomobile e, ovviamente, la nuova fiammante Alfa Romeo Giulia, recentemente assegnata al reparto.

Matteo, che ha ricevuto i calendari storici dal 2019 al 2022 e alcuni gadget dell’Arma, ha così coronato il suo sogno di essere Carabiniere almeno per un pomeriggio, nel ricordo del nonno Enito che, da lassù, sarà sicuramente orgoglioso di lui.