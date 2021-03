Rieti, carabinieri: visita del generale Burgio comandante interregionale dell'Italia centrale

RIETI - Il Generale di Corpo d’Armata Carmelo Burgio, Comandante Interregionale dei Carabinieri dell’Italia Centrale, ieri mattina si è recato in visita al Comando Provinciale di Rieti. L’alto Ufficiale, che ha assunto l’attuale incarico nel decorso mese di gennaio, nel pieno rispetto della vigente normativa anti covid, ha salutato una rappresentanza dei Carabinieri di ogni ordine e grado in servizio ed in congedo dell’intera provincia. Con loro ha affrontato le principali tematiche inerenti il territorio e il servizio, in particolare quelle strettamente connesse alla pandemia.

Inoltre il Gen. Burgio ha voluto fare visita ai Carabinieri della Compagnia di Cittaducale, delle Stazioni di Amatrice ed Accumoli, impegnati in prima linea a seguito dell’emergenza terremoto del 2016. Ha ringraziato i militari per il grande sforzo profuso in occasione del sisma, ma soprattutto per il soccorso e la vicinanza alla popolazione nonché per la collaborazione fornita alle locali autorità soprattutto nella fase successiva all’evento. Il Gen. Burgio ha assicurato il massimo impegno dell’Istituzione per garantire loro le migliori condizioni di servizio possibili.

