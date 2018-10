© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il comandante della legione carabinieri Lazio in visita al comando provinciale dei carabinieri di Rieti.Nella giornata odierna, il comandante della legione carabinieri “Lazio”, generale di divisione Andrea Rispoli, ha fatto visita al comando provinciale dei carabinieri di Rieti. L’ufficiale generale, dopo essersi recato presso la locale prefettura per un saluto al neo prefetto sua eccellenza dr.ssa giuseppina reggiani, ha raggiunto la sede del comando provinciale, dove e’ stato accolto dal comandante colonnello simone sorrentino, alla presenza degli ufficiali dei reparti della sede, unitamente a quelli delle compagnie di Cittaducale, Poggio Mirteto e del gruppo carabinieri forestale di Rieti; all’evento ha presenziato anche una rappresentanza dell’arma in congedo.L’alto ufficiale, ha poi incontrato per un saluto, una rappresentanza dei militari di ogni ordine e grado in servizio nella provincia esprimendo loro il proprio apprezzamento per l'impegno e la dedizione profusi nello svolgimento della loro quotidiana attività istituzionale finalizzata alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, riconosciuti anche dalle altre istituzioni territoriali e comuni cittadini.Il generale Rispoli ha poi fatto visita al neo procuratore della repubblica di rieti dott. ssa Lina Cusaro Piro e successivamente si e’ recato presso i comandi stazione di Contigliano e Passo Corese ove ha incontrato i militari dei citati comandi, ai quali ha portato il suo saluto ed esprimendo il suo personale compiacimento per il quotidiano lavoro che giornalmente viene profuso nell’ambito dei rispettivi territori.