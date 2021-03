Il sottotenente Giuseppe Lanuzza è il nuovo comandante della sezione operativa della compagnia di Rieti

RIETI - Il Sottotenente Giuseppe Lanuzza è il nuovo Comandante della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Rieti.

Proviene dal Comando Carabinieri Camera dei Deputati di Roma, 54enne, originario della Basilicata, laureato in Scienze dell’Amministrazione, nel 2020 ha frequentato il 4° corso per Ufficiali del Ruolo Straordinario presso la Scuola di Roma.

Si è arruolato nell’Arma nel 1986, nel biennio 1987/1989 ha frequentato la Scuola Sottufficiali e, successivamente, ha operato in diversi reparti operativi/antidroga. Dal 1989 al 1993 è stato in forza al Nucleo Operativo della Compagnia di Giarre (CT), quindi da 1994 al 1996 ha prestato servizio alla Sezione Antidroga di Palermo per poi approdare a Roma, dal 1997 al 2000 in servizio alla 3^ Sezione Antidroga del Nucleo Investigativo e, dal 2001 al 2018, alla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Roma.

Nel 1994 ha conseguito la specializzazione presso la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, è Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana ed insignito della medaglia d’argento al merito della Croce Rossa Italiana.

L’Ufficiale, dopo essersi presentato al Comandante Provinciale Colonnello Bruno Bellini e al Comandante della Compagnia Capitano Michelangelo Piscitelli, ha ricevuto le consegne dal Tenente Paolo Bernabei (da pochi giorni Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile) si è dichiarato onorato ed entusiasta del suo nuovo incarico e si subito messo al lavoro riunendo i collaboratori per un punto di situazione.

