La stazione carabinieri di Cantalice sempre in prima linea per difendere la legalità

RIETI - Ubicata a pochi metri dal cuore del paese, in via della Resistenza, la Stazione Carabinieri di Cantalice rappresenta un presidio di legalità per tutti i 2.800 cittadini residenti nel territorio.

La comunità locale ancora ricorda il tragico evento del 1955, quando un aereo di linea della compagnia aerea belga “Sabena” si schiantò in località Acerella. I Carabinieri della Stazione, anche in quella drammatica circostanza, contribuirono in tutte le attività di ricerca dei dispersi e conservazione dei reperti.

Le attività di prevenzione e repressione dei reati così come l’assistenza ai cittadini e il mantenimento dell’ordine pubblico sono proseguite negli anni collezionando continui successi e il plauso della cittadinanza. Recente l’esecuzione di cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti individui dediti ai furti su autovetture in sosta nei pressi di cimiteri e luoghi di culto. Questo ultimo risultato, portato a termine in due distinte operazioni, oltre a formali riconoscimenti attribuiti dalla linea gerarchica, hanno consentito al Comando di conseguire anche un “encomio solenne” concesso dal Consiglio comunale.

La Stazione è comandata, dal 2013, dal Luogotenente Mariano Patacchiola, ed annovera tra le sue fila il Maresciallo Ordinario Marco Azzarello, il Brigadiere Capo Q.S. Riccardo Dionisi, l’Appuntato Scelto Q.S. Marco Mancini e gli Appuntati Scelti Paolo Mario Nardone e Roberto Pennino.

Il Reparto assicura quotidianamente servizi di prevenzione generale, servizio di ricezione del pubblico e intervento in caso di emergenza. Con il proprio lavoro, la Stazione Carabinieri di Cantalice garantisce la rassicurante presenza dello Stato nel Comune di appartenenza e in tutte le frazioni limitrofe.

Il Comando è ubicato in via della Resistenza.

Recapiti: tel. 0746/653118 - p.e.c. tri30065@pec.carabinieri.it

Orari di ricezione del pubblico:

lunedì 10.00/13.00

martedì 16.00/19.00

mercoledì 10.00/13.00

giovedì 10.00/13.00

venerdì 16.00/19.00

sabato 10.00/13.00

domenica 10.00/13.00