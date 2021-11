Rieti, commemorati i carabinieri caduti in servizio negli anni

Mercoledì 3 Novembre 2021, 12:21

RIETI - Questa mattina i Carabinieri del Comando Provinciale e dell’Associazione Nazionale di Rieti, nonostante il tempo incerto e la pioggia, hanno deposto una corona d’alloro al monumento eretto all’interno del cimitero comunale in memoria dei militari caduti.

Alla breve cerimonia hanno presenziato il Prefetto Dott. Gennaro Capo, il Generale Donato Monaco Comandante della Scuola Forestale di Cittaducale, il Comandante Provinciale Colonnello Bruno Bellini, il Coordinatore dell’A.N.C. Maggiore Bruno Argiolas, una rappresentanza dell’Associazione Nazionale del Corpo Forestale e alcune consorti di militari deceduti: la Sig.ra Lucilla Terzigni vedova Miarelli con la figlia Beatrice, la Sig.ra Bernardina Tozzi vedova Micci con la figlia Raissa e la Sig.ra Adriana Pezzotti vedova Natale. Dopo la benedizione di Don Casimiro, parroco della chiesa di Santa Maria madre della chiesa, i presenti, tra i quali una rappresentanza dei Carabinieri della provincia e di tutte le specialità, si sono raccolti in un momento di preghiera.

Forse non tutti conoscono l’altissimo tributo di sangue pagato dall’Arma dei Carabinieri della provincia di Rieti per la sicurezza dei cittadini dal 1871 ad oggi. Per questo motivo quest’anno è stato deciso di ricordare tutti i Carabinieri deceduti e, in particolare, i 49 Carabinieri deceduti in servizio o a causa di esso, originari della provincia di Rieti ovvero originari di altre zone d’Italia ma deceduti in questa provincia.

Palpabile la commozione nel momento della lettura dei loro nomi, da parte del Maresciallo Ordinario Marco AZZARELLO, prima degli onori e del silenzio d’ordinanza suonato dal trombettiere Appuntato Scelto Manuel BALDI:

Carabiniere PIZZOLI Angelo, Carabiniere MORICONI Vittorio, Sottotenente RICCI Leandro, Carabiniere MASSOLI Ulisse, Brigadiere PETRUCCI Bentivoglio, Carabiniere LATTANZI Eugenio, Carabiniere SALTERINI Cleto, Carabiniere CERRONI Giuseppe, Vicebrigadiere COLARIETI Ercole, Carabiniere MORELLI Agostino, Carabiniere MARCHETTI Luigi, Carabiniere – MARCHETTI Sante, Carabiniere DE SANTIS Nazzareno, Brigadiere MALFRANCI Pacifico, Maresciallo ANTEI Umberto, Carabiniere ROSATI Nazzareno, Carabiniere SGAVICCHIA Sabatino, Brigadiere PICCHI Giovanni, Appuntato MINELLI Genesio, Carabiniere FAINELLI Pasquale, Carabiniere DI MARIO Orlando, Maresciallo NARDINI Dario, Appuntato LIBERATI Benvenuto, Vice Brigadiere FABIANI Giacomo, Appuntato FABI Sabatino, Tenente PEZZATINI Ugo, Maresciallo FERRI Berardino, Carabiniere MATTIOLI Edoardo, Carabiniere FELICI Ottorino, Carabiniere PITORRI Orlando, Carabiniere ANGELUCCI Bernardino, Carabiniere ANTONELLI Gino, Carabiniere PIRRI Tullio, Brigadiere GIULIANI Giovanni, Carabiniere RAUL Angelini, Carabiniere CIOCIONI Primo, Carabiniere MUZI Alfredo, Brigadiere MUZI Antonio, Carabiniere SIMEONI Genesio, Carabiniere CIOCIONI Primo, Brigadiere ELEUTERI Marino, Carabiniere SPADONI Esterino, Carabiniere PICCIOLI Domenico, Maresciallo Capo CECCHINI Paolo Cesare Maria, Brigadiere NATALE Angelo, Appuntato Scelto MIARELLI Angelo, Appuntato BARBABELLA Nicola, Brigadiere PIERANGELI Mario e Vicebrigadiere REALI Emanuele.