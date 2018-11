RIETI - Nella giornata di oggi 2 novembre, si è svolta la cerimonia di commemorazione dei militari caduti in guerra e deceduti nel dopoguerra nell’adempimento del dovere.

La cerimonia, svoltasi presso il locale cimitero, è stata organizzata dal comando provinciale dei carabinieri di Rieti alla presenza del comandante, colonnello Simone Sorrentino, dagli ufficiali della sede, da una rappresentanza di militari di ogni ordine e grado e dell’arma in congedo nonchè dalle vedove e orfani di militari deceduti in servizio o per malattia.



Nel corso della cerimonia è stata posta da parte dei rappresentanti dell'associazione nazionale carabinieri in congedo, una corona d'alloro presso il cippo marmoreo in onore dei carabinieri caduti.