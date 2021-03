Rieti, qualifica speciale a cinque brigadieri capi neopromossi e un elogio a un giovane carabiniere

RIETI - Cinque Brigadieri Capi del Comando Provinciale dei Carabinieri di Rieti sono stati promossi con la Qualifica Speciale. Ieri, nel corso di una semplice cerimonia svoltasi al Comando Provinciale nel pieno rispetto della normativa anticovid, hanno ricevuto gli auguri e le felicitazioni del Comandante Provinciale, degli altri Ufficiali e dei colleghi i Brigadieri Di Fiore Antonio, Di Tommasi Pasqualino, Zappulla Salvatore, Mallia Franco e Piscicchia Francesco. Il Comandante Provinciale ha ribadito ancora come, trattandosi di una promozione a grado apicale per il ruolo Brigadieri, non deve essere interpretata come naturale prosecuzione della carriera ma come raggiungimento di un traguardo che implica oneri e onori per i diretti collaboratori dei Marescialli.

Nella circostanza è stato anche consegnato al giovane Car. Antonio Calvanico un Elogio del Comandante Provinciale per essersi distinto come militare altamente motivato, estremamente dinamico e sempre disponibile. Una semplice ma meritata ricompensa ad un giovane Carabiniere dalle ampie prospettive professionali.

