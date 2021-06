L'Associazione nazionale carabinieri “Sezione Borgorose-Valle del Salto” festeggia il 207° anniversario dell'Arma

RIETI - Con una sobria cerimonia, domenica 6 giugno, la Sezione “Borgorose – Valle del Salto” dell’Associazione Nazionale Carabinieri, che oggi aggrega Carabinieri in servizio, in congedo, i loro familiari e vari simpatizzanti in quella che è considerata una grande famiglia, ha voluto ricordare e festeggiare il 207° Anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

I festeggiamenti, che si sono tenuti nel rispetto delle attuali restrizioni legate alla pandemia, hanno visto una vivace partecipazione della popolazione locale nella piazza del Municipio ove i numerosi soci della A.N.C., accompagnati dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Cittaducale Cap. Marco Mascolo e del Comandante della locale Stazione Luogotenente Vincenzo Telesca, hanno deposto una corona presso il monumento dedicato ai caduti dell’Arma dei Carabinieri in ricordo di tutti i colleghi scomparsi. Al termine del solenne momento di raccoglimento e della messa officiata all’aperto dal Parroco di Borgorose, il Presidente della Provincia di Rieti e Sindaco di Borgorose Mariano Calisse, unitamente al Presidente dell’Associazione Maresciallo Aiutante in congedo Federico Cordeschi, hanno formulato un affettuoso indirizzo di augurio alla Benemerita per l’importante anniversario ringraziandola per l’equilibrata e attenta attività svolta nel territorio specialmente nel difficile periodo di crisi pandemica, dedicando poi un accorato ricordo dell’ex Presidente dell’Associazione Pietro Rossetti, Maresciallo Aiutante in congedo, recentemente scomparso.