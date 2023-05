Carabinieri, il presidio di legalità di Borgorose

RIETI - Ai confini con la Regione Abruzzo e, in particolare, con i Comuni di Avezzano e Tagliacozzo, opera la Stazione Carabinieri di Borgorose che si estende su un territorio di 145,82 Kmq, suddiviso in 17 popolose frazioni. A ridosso del casello autostradale A/24 sorge la frazione di Corvaro che, in virtù della sua posizione geografica, risulta tra le più popolose del territorio e quindi vivaci sotto il profilo operativo.

La Stazione, costituita nel 1878, dipendente dalla Compagnia di Cittaducale, è comandata dal Luogotenente Carica Speciale Vincenzo TELESCA, punto di riferimento per la popolazione anche in virtù della permanenza al Reparto, ottimamente coadiuvato dal Maresciallo Capo Gianfranco CICCHITTI, dal Brigadiere Pietro GIACALONE, dall’Appuntato Scelto Q.S. Mauro D’ANGELI, dall’Appuntato Scelto Flavio MAIALETTI e dal giovane Carabiniere Marco CATUCCI.

Negli ultimi anni il Reparto ha ottenuto ottimi risultati sotto il profilo operativo tra cui quelli attinenti al contrasto all’uso di sostanze stupefacenti, fenomeno diffuso in quel territorio specialmente per la presenza di pub e discoteche che richiamano un considerevole numero di giovani, perlopiù provenienti dai confinanti comuni abruzzesi.

I militari della Stazione di Borgorose, ormai veterani di quel territorio, hanno consolidato con la popolazione un ottimo rapporto di vicinanza e fiducia, ottenendo in tal modo proficua collaborazione e diventando, in tale cornice, un validissimo punto di riferimento, fornendo risposte alle più svariate problematiche.

Il Comando è ubicato in via Sant’Antonio n. 7

Tel. 0746/31012

p.e.c. tri28070@pec.carabinieri.it