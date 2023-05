Rieti, il comandante provinciale dei carabinieri Bellini racconta in tv il delitto dell'Olgiata

RIETI - Il comandante provinciale dei carabinieri di Rieti, Bruno Bellini in tv su Canale9 per il focus sul noto delitto dell’Olgiata, uno tra i più grandi gialli italiani. Un rebus durato 20 anni e risolto solo nel 2011 quando il comandante Bellini - allora giovane maggiore dell’Arma in forza nel Ros (Raggruppamento operativo speciale) di via In Selci a Roma – trovò, insieme ai suoi collaboratori, la chiave per risolvere il giallo dell’assassinio della contessa, Alberica Filo Della Torre, mettendo fine ad un caso omicidiario che sembrava destinato a rimanere uno dei tanti misteri italiani.

Nella trasmissione televisiva su Canale9 dettagli, particolari, reperti e analisi che portarono Bellini e la squadra Omicidi da lui coordinata, a giungere a quel dna da contatto rilevato sull’orologio da polso della contessa e che poi porterà all’arresto del domestico filippino, Manuel Winston Reyes grazie all’impiego di nuove tecnologie e innovativi approcci investigativi illustrati anche dagli ospiti intervistati. Un’indagine – come ha precisato Bellini davanti alle telecamere di Canale9 – per niente semplice: . Poi la luce sul caso e anche quell’ulteriore traccia ematica del filippino sul lenzuolo utilizzato per strangolare la contessa: .