Rieti, carabinieri: "L'aquila tricolore" per il comandante Bellini a breve in una nuova sede

RIETI - Una delegazione del Corpo Ambientale Nazionale, guidata da Giorgio Mais, Dirigente Generale Comandante e dal Dirigente Nazionale Superiore, Piero Fusaglia, in vista dell’imminente trasferimento del Comandante Provinciale Carabinieri, ha fatto visita alla caserma “Raoul Angelini” di via De Juliis.

Accolti dal Colonnello Bruno Bellini, dagli altri Ufficiali e da una rappresentanza del personale della sede, i membri della delegazione hanno voluto consolidare la collaborazione con l’Arma in tema di “prossimità ambientale” in un territorio, come quello reatino, ricco di bellezze naturali.

Dal 2017, con la riorganizzazione del Corpo Forestale all’interno dell’Arma dei Carabinieri, l’Italia è dotata di un organo di polizia ambientale unico a livello internazionale in grado di assicurare un efficace livello di prevenzione e repressione nello specifico settore.

Il Corpo Ambientale Nazionale, istituito nel dicembre 2019, in questa prospettiva, sta attuando una politica di rapida diffusione sul territorio e soprattutto di collaborazione con tutti gli Enti preposti, tra i quali, ovviamente, anche l’Arma.

I Dirigenti dell’Ente, in vista dell’imminente trasferimento ad altro incarico del Colonnello Bruno Bellini, visto l’impegno profuso nelle attività esplicate a beneficio dell’Ambiente e conformi agli obiettivi istituzionali della Repubblica Italiana e statutari di questo Corpo Ambientale Nazionale, hanno voluto conferirgli il diploma “Aquila Tricolore”.

Un confronto graditissimo, che non potrà che rendere ancora più saldi i rapporti tra i Carabinieri di Rieti e il Corpo Ambientale Nazionale.