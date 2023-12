Carabinieri, il generale Taurelli Salimbeni visita il comando di Rieti. Scambio di auguri per le festività

RIETI - Questa mattina, il Generale di Divisione Andrea Taurelli Salimbeni, Comandante della Legione Carabinieri “Lazio”, accolto dal Comandante Provinciale di Rieti, Colonnello Valerio Marra, ha fatto visita alla caserma di Viale de Juliis dove ha incontrato gli Ufficiali ed una rappresentanza dei militari in forza ai reparti territoriali e speciali che operano nella provincia nonché alcuni Carabinieri in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Rieti.

L'occasione è stata quella del tradizionale scambio di auguri per le prossime festività natalizie e di fine anno. Nel sottolineare l’importanza del Natale per la grande famiglia dei Carabinieri, l’alto Ufficiale ha formulato i più fervidi auguri di serene festività a tutti i militari presenti e ai loro cari, cogliendo l’occasione per ringraziare tutti i militari dell’Arma della provincia per la preziosa opera di controllo del territorio e di vicinanza dimostrata verso la popolazione reatina.

Il Colonnello Marra, facendosi portavoce del comune sentimento dei militari dipendenti, ha ringraziato il Generale per l’attenzione e la sensibilità da sempre dimostrate verso i vari reparti della provincia di Rieti, ricambiando gli auguri per il prossimo Natale e per un sereno anno nuovo.