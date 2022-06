Rieti, ai Tricolori di atletica 8 titoli per gli atleti del Centro Sportivo Carabinieri

RIETI - Ai campionati italiani assoluti svolti a Rieti dal 24 al 26 giugno 2022 gli atleti del Centro Sportivo Carabinieri si sono ottimamente comportati e sono riusciti a conquistare ben 8 titoli tricolori ai quali si sono aggiunti anche 8 secondi posti e 3 terzi posti.

A vincere la medaglia d’oro e a laurearsi campioni italiani nelle rispettive specialità sono stati Sara Fantini nel lancio del martello, Paola Padovan nel lancio del giavellotto, Elisa Di Lazzaro nei 100 mt. ostacoli e Dario Dester nella specialità prove multiple.

Sul gradino più alto del podio sono poi saliti l’astista reatina Roberta Bruni, fresca del record italiano ottenuto solo pochi giorni fa con la misura di 4,71 mt., Edoardo Scotti nei 400 mt. piani e la saltatrice in alto Elena Vallortigara che, oltre a centrare il titolo tricolore, ha stabilito, con 1,98 mt., la seconda miglior prestazione mondiale dell’anno.

Ai titoli individuali per il Centro Sportivo Carabinieri si è aggiunta anche la conquista dello scudetto con la vittoria della classifica per società in campo femminile.

Protagonisti delle altre medaglie, arrivate ad arricchire un bottino già di per sè molto ricco, sono stati con i loro secondi posti, Ottavia Cestonaro nel salto triplo, Vittoria Fontana nei 200 mt. piani, Giorgio Olivieri nel lancio del martello, la mezzofondista Federica Del Buono negli 800 mt., Tobia Bocchi nel salto triplo, Anna Polinari nei 400 mt. piani e la marciatrice, specialista dei 10 km., Nicole Colombi.

Infine si sono fregiati della medaglia di bronzo Diletta Fortuna nel lancio del disco, Eleonora Marchiando nei 400 mt. ostacoli e Elisa Naldi nel salto in lungo.

Questo ottimo risultato costituisce un grande orgoglio per l’Arma intera e per tutti i Carabinieri della provincia di Rieti che si complimentano con i colleghi della Sezione Atletica del Gruppo Sportivo di Roma.

La Sezione, peraltro, ha un Distaccamento proprio in questa città comandato dal Brigadiere Enrico Lang del quale fanno parte anche quattro atleti medagliati: Roberta Bruni, Federica Del Buono, Elisa Naldi ed Elena Vallortigara.