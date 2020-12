RIETI - L’assoluzione per due ex carabinieri del comando Gruppo di Rieti è definitiva, ma sotto processo adesso c’è il collaboratore di giustizia siciliano che scortavano da tempo e che è stato l’origine dei loro guai, culminati con la destituzione dall’Arma: provvedimento impugnato davanti al Tar. Il giudizio, sospeso dai giudici in attesa del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione, potrà ora riprendere per decidere se Enrico Abbina e Domenico Tagliente (un terzo carabiniere fu indagato e prosciolto in istruttoria), hanno o meno il diritto a essere reintegrati in servizio, visto che le accuse mosse nei loro confronti (accesso abusivo al sistema informatico dell’Aci e a quello del sistema Interforze, effettuati per risalire ai proprietari di alcune auto notate nei pressi dell’abitazione del pentito e che avevano suscitato nell’uomo il timore di vendette trasversali della mafia contro la sua famiglia), dopo la condanna in primo grado, sono cadute in appello, dove la corte ha stabilito che agirono «in un eccesso di confidenza con il soggetto affidato alla loro protezione», senza dolo e solo per fini di sicurezza, senza ricavarne utilità e vantaggi personali come è stato ampiamente accertato dalle indagini.

I passaggi

In attesa che il tribunale amministrativo si pronunci sul ricorso presentato dall’avvocato Alberto Patarini, lo stesso che ha difeso Abbina e Tagliente nei due processi penali, davanti al giudice monocratico di Rieti, Carlo Sabatini, è iniziato il processo contro il collaboratore di giustizia, imputato degli stessi reati contestati ai militari che, però, avevano scelto di essere giudicati con il rito abbreviato dal giudice dell’udienza preliminare di Roma (l’ex giudice per le indagini preliminari reatina, Francesca Ciranna), mentre il difensore del pentito aveva deciso per il rito ordinario. Sono già stati ascoltati i primi testimoni, appartenenti al Servizio centrale di protezione, ma il tribunale ha respinto la richiesta della difesa di pronunciare sentenza di proscioglimento nei confronti del collaboratore, alla luce dell’avvenuta irrevocabilità della sentenza di assoluzione degli ex carabinieri, depositata in udienza, perché l’imputato risponde in concorso degli stessi episodi.

L'interrogatorio

L’interrogatorio del sottufficiale della polizia di stato viene però ritenuto importante dal giudice, per fare luce su alcuni aspetti della vicenda, e così si tornerà in aula nel corso del 2021. Nel frattempo, al collaboratore di giustizia è stata revocata la protezione ed è tornato in carcere, ma la sorveglianza nei suoi confronti non si è attenuata. In tribunale arriva sempre sotto forte scorta, poiché le sue rivelazioni consentirono, all’epoca, ai magistrati della procura distrettuale antimafia di Messina di fare luce su molti episodi criminali legati all’attività del clan di Barcellona Pozzo di Gotto, al quale il pentito era affiliato.

