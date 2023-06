Detenzione e spaccio di stupefacenti in bassa Sabina, arrestato dai carabinieri

RIETI - Nei giorni scorsi, i militari della Stazione Carabinieri di Torri in Sabina hanno proceduto all’arresto di un quarantacinquenne di origine dominicana, in ottemperanza a un ordine per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dal Tribunale di Rieti - Ufficio Esecuzioni Penali.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, dovrà scontare la pena residua di un anno, 2 mesi e 27 giorni di reclusione, a seguito di condanna per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, commessi in Bassa Sabina e per i quali fu denunciato proprio dai Carabinieri della Stazione di Torri in Sabina.

L’arrestato, dopo il fotosegnalamento, è stato trasferito presso la propria abitazione, in regime di detenzione domiciliare.