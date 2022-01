Rieti, obbligo di dimora a Cittaducale ma sorpreso in un bar a Rieti e minaccia i carabinieri: arrestato

RIETI - I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Rieti hanno arrestato un 50enne del luogo per violazione degli obblighi sulla sorveglianza speciale. L’uomo, attualmente sottoposto all'obbligo della sorveglianza speciale, con obbligo di dimora nel Comune di Cittaducale, è stato notato e riconosciuto dai militari in un bar di Rieti, in palese violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza.

Mostrandosi insofferente al controllo, non ha esitato a minacciare, anche di morte, i militari operanti, pertanto, dopo il fotosegnalamento è stato condotto presso l’abitazione di residenza in regime di arresti domiciliari e denunciato in stato di arresto a questa Procura della Repubblica.