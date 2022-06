Rieti, molestie al bar e minaccia di morte i carabinieri: arrestato

RIETI - I carabinieri della stazione di Pescorocchiano, unitamente a personale del Nucleo operativo e Radiomobile di Cittaducale, hanno arrestato un 40enne del luogo, ritenuto responsabile dei reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo, noto alle forze dell'ordine per analoghi comportanìenti e sottoposto a misura di prevenzione, in un bar, con il proprio cornportamento violento ed agitato, aveva destato la preoccupazione degli avventori, che richiedevèno l'intervento di una pattuglia. All'arrivo dei militari, in evidente stato di alterazione. L'uomo si lanciava contro i carabinieri, minacciandoli ripetutamente di morte e colpendo con i pugni il veicolo di servizio. Immediatamente immobilizzato e reso inoffensivo, veniva allontanato dall'esercizio commerciale e tratto in arresto in flagranza del reato di violenza e resistenza a pubblico Ufficiale e violazione della misura della sorveglianza speciale e, a seguito della convalida dell'arresto da parte dell'A.G., è stato posto in regime di arresti don icihari presso la propria ab,tazione. L'uomo è stato arrestato.